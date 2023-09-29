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Свищёв заявил, что в США устроили истерику по делу Валиевой

Национальному антидопинговому комитету не понравился перенос рассмотрения дела российской фигуристки.
29 сентября 2023 15:30
автор: Максим Скороходов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о реакции главы USADA Трэвиса Тайгарта на перенос рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой.

Тайгарт увидел в решении CAS «русский след».

«Американцы истерят — требуют срочно принять решение. За подобного рода нарушение может грозить четыре года дисквалификации, и американцы понимают, что если у россиян заберут командное золото Олимпиады, его получит США», - приводит «Газета.ru» слова Свищёва.

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе на тот момент 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в Играх.

источник: «Газета.Ru»
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