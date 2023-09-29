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Гербольдт призналась, что не видит «свет в конце тоннеля» в допинг-деле Валиевой

Ранее рассмотрение дела было отложено.
29 сентября 2023 17:13
автор: Степан Шереметьев

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт поделилась мнением о допинг-деле отечественной фигуристки Камилы Валиевой.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили с 26 по 28 сентября. Разбирательство дела продолжится 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

«Знаете, сложно сказать, на чью сторону играет перенос рассмотрения дела. Всем ясно, что вопрос открытый и никто не понимает, что с этим делать. Пока я не понимаю, когда же появится свет в конце тоннеля. Но надеемся на лучший исход дела», - приводит слова Гербольдт РИА Новости.

источник: «РИА Новости»
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