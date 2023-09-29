Американский фигурист Чжоу обвинил МОК и ВАДА в поддержке России

Американский фигурист Винсент Чжоу прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отложить рассмотрение дела россиянки Камилы Валиевой, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил.

Чжоу в составе сборной США стал серебряным призёром командного турнира Олимпийских игр 2022 года, но из-за ситуации с Валиевой до сих пор не получил завоеванную медаль.

«Неполучение олимпийской награды сопряжено с существенными экономическими издержками. Спонсоры любят медали. Это сложно, когда ты проделал большую работу, а тебе нечего предъявить.

РУСАДА более десяти лет содействует применению допинга в России. МОК неоднократно отказывался привлекать Россию к ответственности. ВАДА, восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ агентства предоставить данные о масштабах применения допинга в России. И CAS, неоднократно вставал на сторону России», – цитирует Чжоу CNN.

Ранее CAS объявил, что слушание по делу Валиевой продолжится 9 и 10 ноября.