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Доктор медицинских наук — о плавании Костомарова в протезах: похоже на пиар-ход

Ранее фигуристу частично ампутировали руки и ноги.
30 сентября 2023 14:48
автор: Степан Шереметьев

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков отреагировал на видео в соцсетях, где прославленный фигурист Роман Костомаров плавает в бассейне в протезах после ампутации конечностей.

«Удивило, что Роман уже плавает в протезах. Удивительно быстро идёт восстановление организма. Конечно, мы не знаем всего, но физическая форма у Костомарова развивается очень быстро. Но нужно быть готовым ко всему, ухудшения могут прийти неожиданно. Плавание не несёт в себе ничего плохого в случае Романа, но больше похоже на пиар-ход. Многие звёзды так пытаются продемонстрировать своё здоровье. Иногда это вредит. Нужно с большой осторожностью относиться к активным тренировкам, следить за состоянием каждый день. Иначе можно пропустить возможную негативную тенденцию», — приводит слова Шестакова Sport24.

источник: Sport24.ru
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