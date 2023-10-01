Президент московской федерации пригрозил увольнением за мат в отношении фигуристов

Президент Федерации фигурного катания Москвы и руководитель «Армии фигурного катания» Антон Абдурахманов высказался о своём отношении к правам детей, занимающихся фигурным катанием.

«Я не хочу о Лавренчук ничего плохого говорить, это было не при мне, еще в другой школе. Что касается моего отношения к детям на льду в своей школе — я предупредил всех: если я услышу хоть одно матерное слово в отношении детей, тренер уходит с работы моментально. Можно с разным подходом, но есть предел, который пересекать и ломать их тем самым психологически нельзя», - приводит слова Абдурахманова «Спорт-Экспресс».

Напомним, на выборах президента Федерации фигурного катания Москвы в 2023 году победу одержал Антон Абдурахманов, опередивший Ирину Слуцкую.