Американский журналист: верю в умение Тутберидзе склонять судей на сторону Дэвис и Смолкина

Скандально известный американский журналист Дейв Лис прокомментировал выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия). Он намекнул, что судьи специально завышают оценки фигуристам из-за родства Дэвис с Тутберидзе.

«Всегда верил в способность Этери Тутберидзе склонять судей на сторону Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Хотел бы напомнить это людям, назвавшим меня сумасшедшим, когда я сказал, что они могли бы стать вторым номером в сборной США», — написал Лис на своей странице в «Твиттере».

Накануне, 30 сентября, Диана Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебряные медали на Мемориале Ондрея Непелы, являющемся турниром серии «Челленджер». Победу в этих соревнованиях одержали британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. Отметим, что с сезона-2023/2024 Дэвис и Смолкин представляют сборную Грузии.