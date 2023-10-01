Илья Авербух: cпасибо Костомарову за каждый выход на лед, веру в то, что невозможное возможно!

Тренер и продюсер Илья Авербух поблагодарил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова за участие в ледовом шоу.

«Низкий поклон всем участникам! Спасибо Роме за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что все невозможное возможно!» — написал Авербух в Telegram-канале.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.