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Илья Авербух: cпасибо Костомарову за каждый выход на лед, веру в то, что невозможное возможно!

Спортсмен продолжает активность, несмотря на ампутацию.
01 октября 2023 14:33
автор: Александр Кожевников

Тренер и продюсер Илья Авербух поблагодарил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова за участие в ледовом шоу.

«Низкий поклон всем участникам! Спасибо Роме за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что все невозможное возможно!» — написал Авербух в Telegram-канале.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.

источник: «Советский спорт»
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