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Испанская газета назвала Валиеву «последней марионеткой Путина»

Западные журналисты не чураются нападок на юную спортсменку.
01 октября 2023 15:20
автор: Виталий Стопин

Испанское издание La Razon выпустило материал, посвящённый российской фигуристке Камиле Валиевой. В нём журналисты оскорбляют россиянку, называя её «последней марионеткой» президента России Владимира Путина.

Западные журналисты вспоминают, как на одном из официальных мероприятий Путин уверяет, что считает «невозможным», чтобы Камила Валиева, угодившая в допинговый скандал на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), могла поступить «нечестно».

«Все страны и все любители фигурного катания во всем мире трепетали за Камилу. Её талант объединяет все самые сложные элементы фигурного катания: пластику, красоту, силу и нежность», — заявил Путин во время приема медалистов ОИ-2022 в Кремле в апреле 2022 года.

В сезоне-2021/2022 Камила Валиева стала чемпионкой Европы и России по фигурному катанию в соревнованиях женщин-одиночниц. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) юная россиянка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, после чего угодила в допинг-скандал.

ВАДА получило положительную пробу спортсменки. Однако этот анализ был взят у Камилы ещё в декабре 2021 года, и поэтому её не смогли отстранить от участия в ОИ-2022. В итоге 15-летняя россиянка, победив в короткой программе, не сумела совладать с давлением и заняла лишь итоговое 4-е место.

Слушания по делу Валиевой проходили в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. Российская спортсменка участвовала в заседаниях по видеосвязи. Накануне, 28 сентября, стало известно, что слушания отложены и перенесены на 9-10 ноября. По заявлению CAS, это необходимо для того, чтобы стороны могли подготовить дополнительную документацию.

источник: La Razon
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