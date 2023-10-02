Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола

Заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова критически высказалась о современном российском футболе.

«За футболом вообще не слежу. А у нас его нет – за чем следить? Считаю, что его у нас нет.

Проходят матчи и трансляции? И что? Это называется «есть»? Это футболом не называется.

У нас же был футбол, у нас же играли и Гринин, и Федотов, и Бобров, и Демин. Я жила в доме, где жили все футболисты и мой папа – хоккеист. Все детство прошло там, как и юность, и молодость. Я всех знала! Вот тогда был хороший уровень», - приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Примечательно, что это уже не первый случай, когда Тарасова критикует российский футбол.