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Президент ПКР рассказал о доступных для Костомарова видах спорта

Спортсмен продолжает активность, несмотря на ампутацию.
02 октября 2023 15:55
автор: Александр Кожевников

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков считает, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову после болезни, повлекшей ампутацию стоп и кистей рук, подошли бы такие виды спорта, как плавание или легкая атлетика.

«Роман - сам академик, суперспортсмен, ничего нового мы ему не посоветуем. Человек преодолел тяжелые обстоятельства, он пример для многих наших спортсменов. Паралимпийские виды спорта требуют функционирования определенных частей тела, и ему могут подойти плавание и легкая атлетика, это циклика», - приводит слова Рожкова «РИА Новости».

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.

источник: «РИА Новости»
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