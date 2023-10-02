Ягудин из-за операции пропустит шоу Авербуха «Кармен»

Российский фигурист Алексей Ягудин пропустит ледовое шоу Ильи Авербуха под названием «Кармен».

В ближайшее время 43-летний спортсмен перенесёт операцию на колене.

«Ягудину предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой. В Екатеринбурге представление пройдет без Леши, его заменит Марк Кондратюк. Он хочет кататься, хочет прыгать. Впереди большое количество шоу, в том числе мое юбилейное», – приводит слова Авербуха ТАСС.

Шоу «Кармен» должно было состояться в Перми, 11 октября, однако недавно оно было перенесёно на апрель. Представление в Екатеринбурге запланировано на 27-28 октября.