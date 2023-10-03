ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Определены сроки, когда Роман Костомаров установит протезы на ампутированные руки

Ранее фигурист перенес тяжёлую болезнь.
03 октября 2023 14:42
автор: Степан Шереметьев

Олимпийский чемпион Роман Костомаров может установить протезы на ампутированные руки уже грядущей зимой. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, немецкая фирма, которая представляла приспособления для ног фигуриста, поможет с протезами для рук. Сейчас руки не готовы к постоянному протезированию. Однако существует вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться.

Стоит напомнить, что в начале января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии: развитие болезни привело к некрозу тканей и последующей частичной ампутации рук и ног.

источник: Sport24.ru
Пётр Гуменник получил звание мастера спорта международного класса
Ранее спортсмену запретили выступать с новой программой из-за композиции немецкой группы Rammstein.
02.10.2023 21:58
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Ягудин из-за операции пропустит шоу Авербуха «Кармен»
Олимпийского чемпиона в представлении заменит Марк Кондратюк.
02.10.2023 18:40
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Президент ПКР рассказал о доступных для Костомарова видах спорта
Спортсмен продолжает активность, несмотря на ампутацию.
02.10.2023 15:55
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола
Тренер критически высказалась о современном российском футболе.
02.10.2023 15:19
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
ISU рассмотрит вопрос о допуске россиян к соревнованиям 6–8 октября
ISU рассмотрит вопрос о допуске россиян к соревнованиям 6–8 октября
Возможно, российские фигуристы вернутся на международную арену.
02.10.2023 13:01
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Испанская газета назвала Валиеву «последней марионеткой Путина»
Западные журналисты не чураются нападок на юную спортсменку.
01.10.2023 15:20
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
Илья Авербух: cпасибо Костомарову за каждый выход на лед, веру в то, что невозможное возможно!
Спортсмен продолжает активность, несмотря на ампутацию.
01.10.2023 14:33
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Американский журналист: верю в умение Тутберидзе склонять судей на сторону Дэвис и Смолкина
Американский журналист: верю в умение Тутберидзе склонять судей на сторону Дэвис и Смолкина
Дочь заслуженного тренера России завоевала серебряную медаль на турнире в Братиславе.
01.10.2023 12:48
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
Президент московской федерации пригрозил увольнением за мат в отношении фигуристов
Абдурахманов возглавил федерацию в этом году.
01.10.2023 12:30
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.