Определены сроки, когда Роман Костомаров установит протезы на ампутированные руки

Олимпийский чемпион Роман Костомаров может установить протезы на ампутированные руки уже грядущей зимой. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, немецкая фирма, которая представляла приспособления для ног фигуриста, поможет с протезами для рук. Сейчас руки не готовы к постоянному протезированию. Однако существует вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться.

Стоит напомнить, что в начале января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии: развитие болезни привело к некрозу тканей и последующей частичной ампутации рук и ног.