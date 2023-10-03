Татьяна Тарасова — о допинг-деле Камилы Валиевой: портят девочке жизнь

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Портят девочке жизнь. Я не понимаю, что они хотят. Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас. Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда», — сказала наставница в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, что о положительной допинг-пробе спортсменки стало известно после окончания командного турнира Олимпиады-2022. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны были пройти на прошлой неделе, но были перенесены на 9-10 ноября.