Косторная рассказала о работе в академии Плющенко

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о работе в академии «Ангелы Плющенко».

Напомним, что 20-летняя спортсменка трудится хореографом.

«Я не ставлю программы, мне дали работать с юниорами. Я подошла, спросила: «Может быть, нужна помощь с постановкой?» Мне сказали: «Нет, давай мы дадим тебе юниоров». Я испугалась немного, сама ведь не так давно была юниоркой, и дети не будут воспринимать меня как тренера, а скорее что-то между наставником и подругой. Мы с ними на равных общаемся», — заявила Косторная в эфире YouTube-канала «Прокат Show».

Отметим, что Алёна становилась чемпионкой Европы в 2020 году.