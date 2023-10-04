Тарасова рассказала, при каком условии российские спортсмены примут нейтральный статус

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее президент ВФХГ Ирина Винер заявила, что принять эти условия равносильно тому, чтобы сдаться.

«Спортсмены сами должны решить, готовы они соревноваться в нейтральном статусе или нет. Это их решение. Но нейтральный статус возможен, только если не будет требования подписать различные политические декларации», — приводят «РИА Новости» слова Тарасовой.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе.