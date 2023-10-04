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Тарасова рассказала, при каком условии российские спортсмены примут нейтральный статус

Некоторые федерации ставят обязательным условием допуска подписание декларации.
04 октября 2023 13:54
автор: Александр Поволоцкий

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее президент ВФХГ Ирина Винер заявила, что принять эти условия равносильно тому, чтобы сдаться.

«Спортсмены сами должны решить, готовы они соревноваться в нейтральном статусе или нет. Это их решение. Но нейтральный статус возможен, только если не будет требования подписать различные политические декларации», — приводят «РИА Новости» слова Тарасовой.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе.

источник: «РИА Новости»
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