«Американцы продолжают капать всем на мозг». Леонова — о деле Валиевой

Российская фигуристка Алёна Леонова, в 2012 году выигравшая серебряную медаль чемпионата мира, прокомментировала дело олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, которая обвиняется в употреблении допинга.

«Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Из-за того, что американцы не могут их заполучить, они и продолжают капать всем на мозг и давить, прежде всего, на Камилу», — цитирует Леонову «Татар-Информ».

Также экс-фигуристка сообщила, что среди спортсменов вопрос о деле Валиевой практически не поднимается, но Леонова полностью её поддерживает, так как переживает за психологическое состояние олимпийской чемпионки. Кроме того, серебряный призер чемпионата мира назвала Камилу безоговорочным лидером сборной.