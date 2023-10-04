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Алёна Леонова: есть ощущение, что российские фигуристы готовы выступать без гимна и флага

Россиянам могут разрешить принимать участие в соревнованиях ISU в нейтральном статусе.
04 октября 2023 15:15
автор: Виталий Стопин

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова поделилась мнением по поводу возможного допуска российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Я даже не знаю, у каждого свои мысли по этому поводу. Если ты хочешь выступать, то ты пойдёшь на это и без гимна и флага. Я советов раздавать не собираюсь. Все соскучились по стартам, все хотят соревноваться. И даже есть ощущение, что все настолько этого хотят, что уже сейчас готовы выступить без гимна и флага. Есть, конечно, принципиальные спортсмены, которые не собираются этого делать. Но тут некого осуждать, это решение каждого», — приводит слова Леоновой «Татар-Информ».

В 2022 году Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на фоне событий на Украине.

источник: Татар-информ
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