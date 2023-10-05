Макар Игнатов лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина

Сегодня, 5 октября, на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге состоялся мужской этап в короткой программе по фигурному катанию.

Лидером прошедших выступлений стал российский фигурист Макар Игнатов, который набрал 103,45 баллов. На втором месте оказался Дмитрий Алиев с 103,01 баллами. Тройку лучших замкнул Глеб Лутфуллин, записавший в свой актив 100,39 баллов.

Завтра, 6 октября, фигуристы выступят с произвольными программами. Всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге стартовали 3 октября и завершатся в пятницу.