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Макар Игнатов лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина

6 октября пройдут соревнования по произвольной программе.
05 октября 2023 14:03
автор: Глеб Шевяков

Сегодня, 5 октября, на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге состоялся мужской этап в короткой программе по фигурному катанию.

Лидером прошедших выступлений стал российский фигурист Макар Игнатов, который набрал 103,45 баллов. На втором месте оказался Дмитрий Алиев с 103,01 баллами. Тройку лучших замкнул Глеб Лутфуллин, записавший в свой актив 100,39 баллов.

Завтра, 6 октября, фигуристы выступят с произвольными программами. Всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге стартовали 3 октября и завершатся в пятницу.

источник: «Советский спорт»
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