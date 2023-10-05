ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарасова – о Косторной в парном катании: у неё нет никаких успехов

Российская фигуристка выступает вместе со своим мужем Георгием Куницей.
05 октября 2023 15:21
автор: Элина Бурина

У Алёны Косторной пока нет никаких успехов в парном катании, она только продолжает учить элементы и оттачивать мастерство, заявил в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«У неё нет никаких успехов. Она учится, что-то выучила. Пока они только учат элементы: это большой труд очень долгий. Я была у них на тренировке, они работают. Учат. Хотят: если хотят, получится что-то», – сказала Тарасова.

Отметим, что Алёна становилась чемпионкой Европы в 2020 году в одиночном катании.

источник: «Советский спорт»
Макар Игнатов лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина
6 октября пройдут соревнования по произвольной программе.
05.10.2023 14:03
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Авербух рассказал, когда Алексей Ягудин восстановится после операции
В ближайшее время российскому спортсмену прооперируют колено.
05.10.2023 12:58
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Алёна Леонова: есть ощущение, что российские фигуристы готовы выступать без гимна и флага
Россиянам могут разрешить принимать участие в соревнованиях ISU в нейтральном статусе.
04.10.2023 15:15
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
«Американцы продолжают капать всем на мозг». Леонова — о деле Валиевой
«Американцы продолжают капать всем на мозг». Леонова — о деле Валиевой
Олимпийская чемпионка обвиняется в употреблении допинга.
04.10.2023 14:56
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Тарасова рассказала, при каком условии российские спортсмены примут нейтральный статус
Некоторые федерации ставят обязательным условием допуска подписание декларации.
04.10.2023 13:54
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Косторная рассказала о работе в академии Плющенко
04.10.2023 13:36
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Татьяна Тарасова — о допинг-деле Камилы Валиевой: портят девочке жизнь
Ранее слушания были перенесены на 9-10 ноября.
03.10.2023 19:45
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Определены сроки, когда Роман Костомаров установит протезы на ампутированные руки
Ранее фигурист перенес тяжёлую болезнь.
03.10.2023 14:42
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Пётр Гуменник получил звание мастера спорта международного класса
Ранее спортсмену запретили выступать с новой программой из-за композиции немецкой группы Rammstein.
02.10.2023 21:58
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.