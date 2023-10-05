Тарасова – о Косторной в парном катании: у неё нет никаких успехов

У Алёны Косторной пока нет никаких успехов в парном катании, она только продолжает учить элементы и оттачивать мастерство, заявил в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«У неё нет никаких успехов. Она учится, что-то выучила. Пока они только учат элементы: это большой труд очень долгий. Я была у них на тренировке, они работают. Учат. Хотят: если хотят, получится что-то», – сказала Тарасова.

Отметим, что Алёна становилась чемпионкой Европы в 2020 году в одиночном катании.