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Фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл турнир в Шанхае, исполнив запрещенное сальто

Француз не побоялся гнева судей.
06 октября 2023 11:34
автор: Виталий Стопин

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа нарушил правила во время произвольной программы на турнире «Шанхай Трофи». Он исполнил сальто назад, а этот элемент запрещён к использованию на всех соревнованиях под эгидой ISU.

Судьи из-за нарушения сняли с Сяо Хим Фа два балла. Тем не менее, это не помешало ему стать победителем соревнований. В произвольной программе он в итоге набрал 198,8 балла. Второй результат показал южнокореец Чха Чжун Хван, а третьим стал Цзинь Боян из Китая.

Сяо Хим Фа на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Он является действующим чемпионом Европы и Франции.

источник: «Советский спорт»
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