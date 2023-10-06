Несколько членов ISU выступают за возвращение белорусов на соревнования, у россиян поддержки нет

В ISU лоббируют допуск белорусских атлетов на международные соревнования.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылки на свой источник, за это выступают несколько членов организации. Cторонники возвращения спортсменов из Беларуси на турниры обосновывают тем, что в зоне проведения СВО нет военнослужащих из указанной страны. ISU также опирается на позицию УЕФА, который ранее допустил белорусские клубы и сборную к играм на нейтральных полях.

Отмечается, что у российских спортсменов такой поддержки в союзе нет.

Вопрос будет обсуждаться на совете ISU в Лозанне, который пройдёт с 6 по 8 октября.