Анна Фролова стала победительницей в одиночном катании на мемориале Панина‑Коломенкина

Российская фигуристка Анна Фролова одержала победу в соревнованиях одиночниц на мемориале Панина‑Коломенкина. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Победу 18-летней спортсменки принёс результат в 215,81 балла. За прокат в произвольной программе она заработала 143,91 балла. Второе место заняла Мария Агаева, набрав 201,90 балла. На третьей позиции оказалась Людмила Фурсова, записав в свой актив 201,80 балла.

Сегодня, 6 октября, на соревнованиях среди мужчин также выступят фигуристы со своими произвольными программами.

Фролова является бронзовым призёром зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года.