Роднина оценила исполнение запрещённого сальто на соревнованиях в Китае

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на выступление француза Адама Сяо Хим Фа, который исполнил запрещенное сальто назад на турнире «Шанхай Трофи».

«Сальто выполнял еще Кубичка. Был такой чемпион Америки. И выполнял он его даже на Олимпийских играх. В этом нет ничего особенного», — приводит слова политика «СЭ».

Примечательно, что спортсмена оштрафовали за запрещенный элемент на два балла, но он все равно одержал победу на соревновании, набрав 198,80 балла в произвольной программе.