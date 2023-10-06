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Дуэт российских фигуристов Алексова и Владимиров распался

Спортсмены совместно выступали в соревнованиях на протяжении пяти лет.
06 октября 2023 14:19
автор: Глеб Шевяков

Хореограф Денис Лунин сообщил, что российский фигурист Илья Владимиров принял решение завершить профессиональную карьеру, поэтому его дуэт в танцах на льду с Софией Алексовой распался.

«Илья решил завершить карьеру, поэтому его пара с Софией прекратила своё существование», — приводит слова Лунина «Матч ТВ».

Владимиров выступал вместе с Алексовой с 2018 года. В прошедшем сезоне они стали победителями мемориала Панина‑Коломенкина и Первенства Санкт‑Петербурга (в разряде КМС).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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