«Им комфортно без русских, белорусы не могут составить конкуренцию». Жулин — о возможном решении ISU

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном допуске ISU белорусских спортсменов.

Ранее появилась информацию, что за это выступают некоторые члены Международного союза конькобежцев. Отмечалось, что у россиян такой поддержки нет.

«Если допустят белорусов – это хорошо. В этом случае понятно, что им будет комфортно без русских, потому что белорусы не могут составить такую конкуренцию, а русские ее создают, побеждают, завоевывают медали. Белорусы никому не мешают. Это все политизировано, что еще тут говорить», – приводят «РИА Новости» слова Жулина.

Вопрос о допуске россиян и белорусов на международные турниры после рекомендаций МОК решится на совете ISU.