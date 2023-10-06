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«Им комфортно без русских, белорусы не могут составить конкуренцию». Жулин — о возможном решении ISU

Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября.
«Им комфортно без русских, белорусы не могут составить конкуренцию». Жулин — о возможном решении ISU
06 октября 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном допуске ISU белорусских спортсменов.

Ранее появилась информацию, что за это выступают некоторые члены Международного союза конькобежцев. Отмечалось, что у россиян такой поддержки нет.

«Если допустят белорусов – это хорошо. В этом случае понятно, что им будет комфортно без русских, потому что белорусы не могут составить такую конкуренцию, а русские ее создают, побеждают, завоевывают медали. Белорусы никому не мешают. Это все политизировано, что еще тут говорить», – приводят «РИА Новости» слова Жулина.

Вопрос о допуске россиян и белорусов на международные турниры после рекомендаций МОК решится на совете ISU.

источник: «РИА Новости»
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