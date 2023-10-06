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Глеб Лутфуллин оценил своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина

Спортсмен показал лучший результат в произвольной программе, но этого не хватило, чтобы занять первое место.
06 октября 2023 18:38
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о своём прокате произвольной программы на мемориале Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге.

На этом этапе 19-летний атлет стал лучшим, но по итогам общего зачёта он расположился на втором месте, уступив первую строчку Дмитрию Алиеву, который и стал победителем соревнований.

«Недоволен своим катанием чуть-чуть, в прыжочке первом немного накосячил, по дыхалке не доехал, вращения последние два были не очень хорошие. Давайте смотреть не на баллы, а на программу в целом. Конечно, мы катаемся, чтобы получить хорошие баллы, но на данном этапе нужно оценивать», — приводит слова Лутфуллина «Чемпионат».

Лутфуллин является победителем Гран-При России и Польши по фигурному катанию среди юниоров (2021). Также он завоевал бронзовую медаль на этапе юниорского Гран-При в США в 2019 году.

источник: Чемпионат.com
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