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Бойкова и Козловский победили на Мемориале Панина-Коломенкина

Соревнования проходили в Санкт-Петербург.
06 октября 2023 19:03
автор: Степан Шереметьев

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в Санкт-Петербурге на Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина. Спортсмены за короткую и произовольную программы набрали 215,67 балла.

На втором месте расположились Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, заработавшие 196,78 балла. Тройку лучших замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (192,27).

Четвертыми стали Виктория Васильева и Роман Запорожец (168,17), а последними -Майя Шегай и Игорь Шамшуров с результатом 163,62 балла.

источник: «Советский спорт»
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