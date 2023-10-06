Бойкова и Козловский победили на Мемориале Панина-Коломенкина

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в Санкт-Петербурге на Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина. Спортсмены за короткую и произовольную программы набрали 215,67 балла.

На втором месте расположились Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, заработавшие 196,78 балла. Тройку лучших замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (192,27).

Четвертыми стали Виктория Васильева и Роман Запорожец (168,17), а последними -Майя Шегай и Игорь Шамшуров с результатом 163,62 балла.