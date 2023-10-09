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Совет ISU не обсуждал вопрос допуска россиян на заседании в Лозанне

Совет прошёл в минувший выходные.
Совет ISU не обсуждал вопрос допуска россиян на заседании в Лозанне
09 октября 2023 14:26
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне.

«В эти выходные прошел совет ISU, мы с нетерпением и недоверием ждали обсуждения вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке. Откуда взялась информация о разделении нас и белорусов, мне непонятно, этот вопрос даже кулуарно не обсуждался. Это я могу заявить ответственно, поскольку наш представитель Александр Кибалко входит в состав совета ISU. К сожалению, и в этот раз мы не дождались никаких новостей.

Удивляет, почему это произошло. Хотя понимание и догадки есть. Президент ISU, скорее всего, побоялся взять ответственность о допуске россиян и белорусов на фоне того, что все остальные зимние федерации занимают явно направленную антироссийскую позицию.

Они сами определяют повестку, мы никаким образом повлиять на это не можем. События последнего времени не оставляют никаких сомнений, что эти ребята делают что хотят, попирая все мыслимые и немыслимые правила, в первую очередь олимпийскую хартию. Думаю, что Кубертен уже неоднократно перевернулся. То, что происходит сейчас, кроме как откровенным беспределом назвать невозможно», - рассказал Гуляев в эфире «Матч ТВ».

Совет проходил с 6 по 8 октября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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