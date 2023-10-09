«Будь они прокляты!» Тарасова — о решении ISU продлить бан россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», — приводит слова специалиста «СЭ».

Стоит напомнить, что весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за тяжёлой политической ситуации в мире. В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из РФ, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.