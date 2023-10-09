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Коган считает, что мировое фигурное катание теряет очень многое без россиян

Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований.
09 октября 2023 20:00
автор: Степан Шереметьев

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган считает, что международные турниры теряют очень многое без российских спортсменов.

Накануне ISU продлил санкции в отношении российских спортсменов.

«Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое», — приводит слова руководителя ТАСС.

Стоит напомнить, что весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за тяжёлой политической ситуации в мире. В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из РФ, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

источник: ТАСС
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