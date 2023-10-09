Коган считает, что мировое фигурное катание теряет очень многое без россиян

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган считает, что международные турниры теряют очень многое без российских спортсменов.

Накануне ISU продлил санкции в отношении российских спортсменов.

«Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое», — приводит слова руководителя ТАСС.

Стоит напомнить, что весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за тяжёлой политической ситуации в мире. В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из РФ, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.