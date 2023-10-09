Роднина - о решении ISU не снимать санкции с россиян: решили побаловать себя медалями ещё годик

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила , почему ISU решил не снимать санкции с российских фигуристов.

«В ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят, откровенно говоря. Они сейчас разыгрывают между собой медали, о которых и мечтать не могли, когда выступали россияне. Решили побаловать себя медалями ещё на годик», — приводит слова политика Sport24.

Стоит напомнить, что весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за тяжёлой политической ситуации в мире. В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из РФ, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.