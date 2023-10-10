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«Ещё ничего не решено». Крылова рассказала о работе с фигуристами Пасечник и Чиризано

Спортсмены сменили партнёров.
10 октября 2023 12:49
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова подтвердила, что Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано встали в пару и занимаются в ее группе.

Напомним, что ранее спортсмен пытался сменить спортивное гражданство на итальянское. Он работал в паре с Денизой Цимловой из Чехии. Перейти в какую-либо европейскую команду он не смог из-за запрета ФФККР.

«Ребята только будут пробоваться в моей группе. Сегодня они выходят на лед первый день. Но еще ничего не решено», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Пасечник становилась бронзовым призёром чемпионата России в танцах на льду, а Чиризано выигрывал юношескую Олимпиаду.

источник: ТАСС
Чиризано встал в пару c Пасечник и тренируется под руководством Крыловой
Спортсмен продолжит выступление под российским флагом.
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