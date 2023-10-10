«Ещё ничего не решено». Крылова рассказала о работе с фигуристами Пасечник и Чиризано

Российский тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова подтвердила, что Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано встали в пару и занимаются в ее группе.

Напомним, что ранее спортсмен пытался сменить спортивное гражданство на итальянское. Он работал в паре с Денизой Цимловой из Чехии. Перейти в какую-либо европейскую команду он не смог из-за запрета ФФККР.

«Ребята только будут пробоваться в моей группе. Сегодня они выходят на лед первый день. Но еще ничего не решено», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Пасечник становилась бронзовым призёром чемпионата России в танцах на льду, а Чиризано выигрывал юношескую Олимпиаду.