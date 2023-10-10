Костомаров рассказал, что ему пришлось продать ради покупки протеза для руки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о том, что его пришлось продать ради покупки бионических протезов для ампутированных конечностей.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Стоит напомнить, что в начале января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии: развитие болезни привело к некрозу тканей и последующей частичной ампутации рук и ног.