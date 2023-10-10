ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Костомаров рассказал, что ему пришлось продать ради покупки протеза для руки

Ранее фигурист перенес несколько ампутаций.
10 октября 2023 16:39
автор: Степан Шереметьев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о том, что его пришлось продать ради покупки бионических протезов для ампутированных конечностей.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

Стоит напомнить, что в начале января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии: развитие болезни привело к некрозу тканей и последующей частичной ампутации рук и ног.

источник: «РИА Новости»
Роман Костомаров заявил, что не планирует возвращаться к большому спорту
В настоящее время прославленный фигурист восстанавливается после нескольких ампутаций.
10.10.2023 16:46
Фигурное катание
автор: Александр Бойченко
Костомаров заявил, что примет участие в туре шоу Авербуха
Спортсмен прошёл процедуру протезирования ног.
10.10.2023 15:18
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
«Ещё ничего не решено». Крылова рассказала о работе с фигуристами Пасечник и Чиризано
Спортсмены сменили партнёров.
10.10.2023 12:49
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Чиризано встал в пару c Пасечник и тренируется под руководством Крыловой
Спортсмен продолжит выступление под российским флагом.
10.10.2023 11:34
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Роднина - о решении ISU не снимать санкции с россиян: решили побаловать себя медалями ещё годик
Отечественные спортсмены отстранены от соревнований под эгидой данной организации.
09.10.2023 20:41
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Коган считает, что мировое фигурное катание теряет очень многое без россиян
Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований.
09.10.2023 20:00
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
«Будь они прокляты!» Тарасова — о решении ISU продлить бан россиян
Наставница резко высказалась о сложившейся ситуации.
09.10.2023 18:38
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Тарасову довёл до слёз баннер с Валиевой на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Тарасову довёл до слёз баннер с Валиевой на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Фанаты россиянки смогли увидеть видео-ролик с нарезкой выступлений Камилы в самом сердце США.
09.10.2023 17:27
Фигурное катание
автор: Элина Бурина
Тарасова уверена, что российские фигуристы не выступят на международных турнирах в 2023 году
Тарасова уверена, что российские фигуристы не выступят на международных турнирах в 2023 году
Наставница сделала пессимистичный прогноз о судьбе спортсменов.
09.10.2023 16:10
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.