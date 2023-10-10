Фигуристка Талалайкина рассказала, как ей не дали ВНЖ в Италии из-за российского паспорта

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, с каким трудностями столкнулась в Италии.

Ранее Талалайкина, которая хотела выступать за Италию, вернулась в РФ.

«Мне отказали в виде на жительство. Подавали документы в полицию, чтобы получить ВНЖ. У меня уже была прописка в квартире, это один из этапов получения. Отказали, потому что паспорт российский», - приводит слова спортсменки Sport24.

Добавим, что на недавнем мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Талалайкина заняла 5-е место, набрав 183,45 балла.