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Александра Трусова рассказала, насколько сложно делать пятерные прыжки

Российская фигуристка - серебряный призер Олимпиады (2022).
10 октября 2023 20:28
автор: Александр Бойченко

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в личном турнире Александра Трусова рассказала, научилась ли она выполнять пятерные прыжки.

«После Олимпиады пробовала все, что можно: пятерной лутц, каскад четыре – четыре, четыре – ойлер – четыре. Не учила, а просто пробовала. Пятерной? На удочке получалось – на удочке несложно. А без удочки, конечно, нет», – заявила Трусова «Okko Спорт».

Добавим, Трусова не попала в состав сборной России в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что фигуристка решила взять паузу из-за отсутствия мотивации.

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