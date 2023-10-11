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Боброва и Журанков оценили новые программы Анастасии Губановой

В прошлом сезоне грузинская фигуристка стала чемпионкой Европы.
11 октября 2023 09:50
автор: Виталий Стопин

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и журналист Андрей Журанков поделились впечатлениями о новых программах фигуристки Анастасии Губановой. 20-летняя спортсменка родилась в Тольятти, но сейчас выступает за сборную Грузии.

«Короткая программа Губановой — современно, танцевально. Когда Настя катается, то главное, чтобы она всё сделала», — приводит слова Журанкова «Чемпионат».

«Настя это и делает, только она баллы почему-то за это не получает. Мне ещё кажется, что она на не очень удачный старт попала. Не её, и это было видно. В короткой мне не хватило стила «вог». Она постоянно делает характерные руки, а «вог» отличается линиями и чёткостью. То, что немножко показали в прошлом году Худайбердиева с Базиным. Вот чуть-чуть дочистить эту историю и, может быть, было бы и неплохо», — ответила ему Боброва.

В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение Губановой выступать за сборную Грузии. В 2023 году она стала чемпионкой Европы.

источник: Чемпионат.com
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