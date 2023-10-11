Мишина расказала, как Туктамышева будет совмещать выступления на этапа Гран-при и в шоу Плющенко

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, сможет ли чемпионка мира Елизавета Туктамышева совмещать выступления на этапах Гран-при и в шоу Плющенко.

Ранее появилась информация, что 26-летняя спортсменка примет участие в церемонии открытия стартового этапа Гран‑при России в Уфе. Он состоится 11 октября.

«Лиза собирается доезжать до всех соревнований (смеется). У нее это в планах и приоритете дальше. Других планов нет. Не знаю, есть ли договоренность о том, что Лиза может пропустить шоу. Во всяком случае, организаторы шоу регулируют даты тех, кто участвует на стартах», — цитирует Мишину Sport24.

Напомним, что в 2015 году Туктамышева выигрывала чемпионаты мира и Европы.