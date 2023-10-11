Медведева поделилась мнением об отстранении россиян от международных соревнований

Российская фигуристка, которая не выступает профессионально на льду около трёх лет, Евгения Медведева выразила своё мнение по поводу того, что российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

«Конкретно меня это не коснулось, потому что я не в большом спорте уже 3 года. В какой-то степени мне даже повезло, что я вовремя вышла, выиграла, закончила и начала заниматься другим. Наши спортсмены потеряли в принципе возможность проявить себя. Представьте, что вы 20 лет своей жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, занять призовые места на чемпионатах мира… А вам просто говорят: «Ты классный, но я, дядя в Международном олимпийском комитете, говорю, что нет». Впервые в олимпийском движении такая культура отмены», – заявила Медведева в программе «Бес комментариев» на своём собственном youtube-канале.

За свою карьеру в фигурном катании Медведева дважды стала чемпионкой мира и выиграла серебряную медаль Олимпийских игр 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой Европы и России.