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Медведева поделилась мнением об отстранении россиян от международных соревнований

Атлеты из России потеряли возможность выступать на турнирах в феврале прошлого года.
11 октября 2023 16:30
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка, которая не выступает профессионально на льду около трёх лет, Евгения Медведева выразила своё мнение по поводу того, что российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

«Конкретно меня это не коснулось, потому что я не в большом спорте уже 3 года. В какой-то степени мне даже повезло, что я вовремя вышла, выиграла, закончила и начала заниматься другим. Наши спортсмены потеряли в принципе возможность проявить себя. Представьте, что вы 20 лет своей жизни положили для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, занять призовые места на чемпионатах мира… А вам просто говорят: «Ты классный, но я, дядя в Международном олимпийском комитете, говорю, что нет». Впервые в олимпийском движении такая культура отмены», – заявила Медведева в программе «Бес комментариев» на своём собственном youtube-канале.

За свою карьеру в фигурном катании Медведева дважды стала чемпионкой мира и выиграла серебряную медаль Олимпийских игр 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой Европы и России.

источник: «Советский спорт»
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