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Дарио Чиризано: я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами

Фигурист объяснил свой отъезд и возвращение.
11 октября 2023 20:22
автор: Денис Владимиров

Фигурист Дарио Чиризано рассказал о причинах своего возвращения в Россию. Ранее стало известно, что 22-летний спортсмен образовал пару Елизаветой Пасечник. До этого он тренировался в Италии с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.

«Я всегда знал, но на расстоянии прочувствовал полностью – мой дом в России. Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами. На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки. А сейчас я уже дома, впереди много работы! Мы с Лизой начинаем наш путь!» – написал Чиризано в одной из своих социальных сетей.

Чиризано является олимпийским чемпионом среди юношей 2020 года и победителем первенства России среди юниоров 2022 года в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной. В январе 2023 года пара распалась.

источник: «Советский спорт»
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