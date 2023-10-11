Дарио Чиризано: я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами

Фигурист Дарио Чиризано рассказал о причинах своего возвращения в Россию. Ранее стало известно, что 22-летний спортсмен образовал пару Елизаветой Пасечник. До этого он тренировался в Италии с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.

«Я всегда знал, но на расстоянии прочувствовал полностью – мой дом в России. Я не горел желанием уезжать из России и не гнался за международными стартами. На тот момент для меня в России не было подходящей свободной девочки. А сейчас я уже дома, впереди много работы! Мы с Лизой начинаем наш путь!» – написал Чиризано в одной из своих социальных сетей.

Чиризано является олимпийским чемпионом среди юношей 2020 года и победителем первенства России среди юниоров 2022 года в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной. В январе 2023 года пара распалась.