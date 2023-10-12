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Кацалапов и Коляда будут комментировать Гран-при России в Уфе на Первом канале

Соревнования стартуют 14 октября.
12 октября 2023 10:33
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны имена комментаторов трансляции первого этапа Гран-при по фигурному катанию.

Напомним, что соревнования в Уфе покажет Первый канал.

Как сообщает пресс-служба вещателя, в эфире будут работать комментатор Александр Гришин, а также двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, серебряный призер ОИ-2022 Никита Кацалапов и бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.

Добавим, что в рамках гран-при пройдут шесть этапов. Заключительный состоится в конце ноября в Москве.

источник: «Первый канал»
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