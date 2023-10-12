Стал известен состав участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников первого этапа Гран-при России.

Напомним, что «Край курая» пройдёт в Уфе с 14 по 15 октября.

В списке участников соревнования отсутствует Анастасия Зинина из «Академии Плющенко», которая ранее была заявлена на турнир.

На данный момент в списке 45 фигуристов

Женщины: Софья Вaжнова, Рената Губашева, София Зaхарова, Маргарита Ковалева, Елизaвета Куликова, Вероника Малышева, Анастасия Молчановa, Аделия Петросян, Виктoрия Сафонова, Мария Талaлайкина, Анна Фролова, Анaстасия Хахыртдинова.

Мужчины: Владислав Дворникoв, Макар Игнатов, Роман Кудлaев, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозaлев, Андрей Мухортов, Владимир Ощeпков, Даниил Постарнаков, Роман Сaвосин, Евгений Семененко, Иван Сoболев, Дамир Черипка.

Танцы на льду: Екатeрина Андреева — Дмитрий Блинов, София Кaчушкина — Марк Волков, Елизаветa Кириллова — Илья Карпов, Алиса Крайнюкова — Семeн Нетсев, Ксения Краусова — Дaниил Корочкин, Софья Леонтьева — Дaниил Горелкин, Александра Прокопец — Александр Васькович, Яна Трубинoва — Владислав Шевнин, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.