Катарина Гербольдт высказалась о фаворитах сезона в женском одиночном фигурном катании

Российский тренер Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от первого этапа «Гран-при России» в Уфе в женском одиночном фигурном катании.

Отметим, что турнир пройдет 14-15 октября.

«На мой взгляд фаворит «Гран-при» в Уфе конечно же Аделия. Возможно, она и вовсе лучшая наша фигуристка в стране. У нее есть ряд важных преимуществ. По Валиевой и Туктамышевой ключевой вопрос — смогут ли они найти в себе, внутри себя мотивацию продолжать выступать. Но что одна, что вторая, судя по тому, как они выкладываются на тренировках — они в хорошей форме», — сказала Гербольдт в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, в турнире примут участие Софья Вaжнова, Рената Губашева, София Зaхарова, Маргарита Ковалева, Елизaвета Куликова, Вероника Малышева, Анастасия Молчановa, Аделия Петросян, Виктoрия Сафонова, Мария Талaлайкина, Анна Фролова, Анaстасия Хахыртдинова.