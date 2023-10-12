Тарасова пожелала здоровья Ягудину

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перенесённой Алексеем Ягудиным операции.

«Он никогда не жаловался на колени. Но все-таки это многолетняя работа. Хотела бы пожелать, чтобы он был всегда здоров, чтобы он всегда занимался тем, чем хочет. И никакая боль ему не мешала делать то, что он делает!», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Ягудин является олимпийсктм чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.

Сейчас он часто принимает участие в различных коммерческих шоу.