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ISU выразил полное доверие к CAS в рассмотрении дела фигуристки Валиевой

Слушания перенесены на ноябрь 2023 года.
13 октября 2023 11:16
автор: Александр Поволоцкий

Международный союз конькобежцев высказался относительно рассмотрения CAS допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Отметим, что в конце сентября проходили слушания, в которых 17-летняя спортсменка принимала в них участие дистанционно. После этого CAS перенёс рассмотрение дела на начало ноября.

«Совeт ISU принял к сведению сообщeние для СМИ, опубликованное Спoртивным арбитражным судом относительно разбирательства с участием ISU, ВАДА, РУСАДА и госпoжи Камилы Валиевой, в котором соoбщается, что слушания CAS были отложeны и возобновятся 9-10 ноября 2023 года. ISU полноcтью доверяет CAS в разбирательстве», — цитирует ТАСС заявление ISU.

В сезоне-2021/2022 Камила Валиева стала чемпионкой Европы и России по фигурному катанию в соревнованиях женщин-одиночниц. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) юная россиянка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, после чего угодила в допинг-скандал.

ВАДА получило положительную пробу спортсменки. Однако этот анализ был взят у Камилы ещё в декабре 2021 года, и поэтому её не смогли отстранить от участия в ОИ-2022. В итоге 15-летняя россиянка, победив в короткой программе, не сумела совладать с давлением и заняла лишь итоговое 4-е место.

источник: ТАСС
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