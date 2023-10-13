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Маргарита Базылюк выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию среди девушек

Взрослые спортсмен вступят в борьбу в субботу, 14 октября.
13 октября 2023 13:19
автор: Александр Поволоцкий

Маргарита Базылюк победила на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди девушек.

Соревнования проходят в Уфе.

По итогам двух прокатов Базылюк получила от судей 228,59 балла. На соревнованиях Маргарита представляет Москву и тренируется в «Хрустальном».

Второе место на турнире заняла Алёна Принева. Еще одна представительница Москвы заработала 204,20 балла.

Тройку призеров замкнула Кира Трофимова (194,53) из Московской области. Она занимается в «Академии Плющенко».

Сегодня, 13 октября, свою произвольную программу представят юноши. После короткой лидирует Николай Угожаев из Санкт-Петербурга.

источник: «Советский спорт»
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