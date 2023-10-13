Серебряный призёр этапа юниорского Гран-при Принёва высказалась о сравнении с Трусовой

Российская фигуристка Алёна Принёва прокомментировала своё выступление на первом этапе юниорского Гран-при России.

На соревнованиях в Уфе спортсменка из Москвы заняла второе место. Принёва набрала по итогам двух прокатов 204,20 балла.

«В принципе, я довольна своим прокатом. Доработаю, и всё будет лучше. Каскады в конце программы будут чище. Постараюсь и дальше показать свой максимум. Как отношусь к сравнениям с Сашей Трусовой? Вообще, мне всё равно, сравнивают меня или нет. Просто черты лица чуть-чуть похожи. Мои кумиры в фигурном катании — наши девочки, и довольно много. Выделю последнюю олимпийскую тройку — Камила Валиева, Саша Трусова и Аня Щербакова», — цитирует Принёву «Чемпионат».

Добавим, что победу в соревновании среди девушек одержала Маргарита Базылюк (228,59). Она занимается в московской школе «Хрустальный».