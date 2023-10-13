Николай Угожаев стал победителем 1-го этапа юношеского Гран-при России

Российский фигурист Николай Угожаев занял первое место на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который проходил в Уфе.

По итогам турнира, 17-летний спортсмен заработал 242,02 балла. На второй строчке оказался Эдуард Карартынян, записав в свой актив 234,58 очка. На третьей позиции расположился Илья Строганов с 220,83 балла.

Сегодня, 13 октября, также на первом этапе юношеского Гран-при России среди женщин победителем стала Маргарита Базылюк, которая в сумме заработала 228,59 балла.