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Дэвис и Смолкин победили в ритм-танце на Budapest Trophy

Бывшие российские фигуристы ударно начали сезон.
13 октября 2023 19:05
автор: Виталий Стопин

Сегодня, 13 октября, в Будапеште (Венгрии) прошёл первый соревновательный день Budapest Trophy — 2023. Танцевальные пары откатали ритм-танец.

После первой части соревновательной программы лидерство захватили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию. За свой прокат бывшие российские фигуристы получили от судей 75,21 балла. Второй результат показали представители Канады Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак, заработавшие 71,92 балла. Тройку лидеров замкнули французы Луасиа Демужо и Тео Ле Мерсье (69,37 балла).

Произвольный танец на соревнованиях в столице Венгрии состоится в субботу, 14 октября.

источник: «Советский спорт»
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