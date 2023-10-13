Дэвис и Смолкин победили в ритм-танце на Budapest Trophy

Сегодня, 13 октября, в Будапеште (Венгрии) прошёл первый соревновательный день Budapest Trophy — 2023. Танцевальные пары откатали ритм-танец.

После первой части соревновательной программы лидерство захватили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию. За свой прокат бывшие российские фигуристы получили от судей 75,21 балла. Второй результат показали представители Канады Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак, заработавшие 71,92 балла. Тройку лидеров замкнули французы Луасиа Демужо и Тео Ле Мерсье (69,37 балла).

Произвольный танец на соревнованиях в столице Венгрии состоится в субботу, 14 октября.