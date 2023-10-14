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Роман Костомаров сел за руль автомобиля, несмотря на ампутацию кистей рук

В настоящее время прославленный фигурист восстанавливается после операций.
Роман Костомаров сел за руль автомобиля, несмотря на ампутацию кистей рук
14 октября 2023 13:13
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Телеграм-канал Романа Костомарова

Сегодня, 14 октября, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик, на котором он показал, как водит автомобиль после частичной ампутации конечностей.

«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — сделать подпись под видео прославленный фигурист.

Отмечается, что Роман Костомаров управлял автомобилем на специальной трассе.

«Мы едем! Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой. Я смог это сделать», — сказал Роман на видео.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.

источник: «Советский спорт»
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