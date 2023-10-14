Савосин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России

Подошла к концу короткая программа в мужском одиночном катании на первом этапе Гран-при России-2023/24.

По её итогам первое место занял Роман Савосин, который вернулся на лёд после годичного перерыва. Он получил оценку в 100,89 балла от судей.

Вторую строчку занял действующий чемпион России Евгений Семененко (97,14). На третьем месте Андрей Мозалёв (97,14).

Отметим, что Савосину в своем прокате удалось выполнить тройной аксель, четверной тулуп в связке с тройным тулупом и четверной сальхов.